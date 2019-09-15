LAÜ'nün yeni öğrencileri Kıbrıs'ı tanıyacak

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından 2019-2020 Akademik Yılı’nda üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için düzenlenen oryantasyon günleri LAÜ oryantasyon ekibi tarafından Ercan Havalimanı’ndan karşılanıp, yurtlarına yerleştirilmesi ile başladı.

LAÜ’ye yeni gelen öğrenciler için birbirinden farklı birçok etkinlik gerçekleştirilecek

“2019-2020 Akademik Yılı Oryantasyon Programı” kapsamında LAÜ’ye farklı ülkelerden yeni gelen öğrencilerin üniversiteye ve KKTC’ye uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, üniversitenin birimlerini tanımalarına olanak sağlayacak birbirinden farklı birçok kültürel ve sportif aktivite gerçekleştirilecek.

Öğrenciler rehberler eşliğinde çevreyi tanıma fırsatı yakalayacaklar

Kampüs içerisinde kurulan 3 farklı istasyonda yeni gelen öğrencilere birçok konuda bilgilendirme yapılırken, öğrencilerin kayıt işlemlerini kolaylıkla tamamlamaları için öğrencilere danışmanlık hizmeti veriliyor. Öğrencilere yönelik düzenlenen gezi programları kapsamında, Lefke bölgesini rehber eşliğinde ziyaret edecek öğrenciler Lefke’nin tarihi, doğal ve kültürel mekanlar hakkında bilgi alma fırsatı yakalayacaklar. Başkent Lefkoşa ve turistik güzellikleri ile dikkat çeken Girne bölgesi ile devam edecek gezi programlarında, öğrenciler birçok kültürel zenginlikleri yerinde görme ve çevreyi tanıma fırsatı bulacaklar.

Birçok etkinliğin yer alacağı oryantasyon programı çerçevesinde düzenlenecek Kıbrıs ve Uluslararası Kültür Gecesi’nde farklı kültürlerden gelen öğrenciler bir araya gelecek