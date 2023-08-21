Laurent Blanc'dan bir garip röportaj

Lyon teknik direktörü Laurent Blanc, Montepellier'e farklı kaybettikleri maç sonrası şaşırtıcı bir röportaja imza attı. Deneyimli teknik direktör Laurent Blanc, taraftarlarını şaşırtan bir açıklama yaptı.

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21/08/2023

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Laurent Blanc'dan bir garip röportaj

Laurent Blanc'ın çalıştırdığı Lyon, Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında sahasında Montpellier ile karşılaştı. Konuk ekip maçı 4-1 kazandı.

Lyon bununla birlikte sezona 2 yenilgi ile başlamış oldu.

Laurent Blanc'dan şaşırtan röportaj

Maç sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör; "Lyon'da ne değişmeli?" sorusuna "Teknik direktör değişmeli." cevabını verdi.

Bunun üzerine röportajı gerçekleştiren gazeteci, deneyimli teknik direktöre takımdan ayrılmak isteyip istemediğini sordu.

Bunun üzerine Laurent Blanc yine şaşırtan bir cevaba imza attı ve; "Hayır, Lyon'dan ayrılmak istemiyorum. Ancak bana neyin değişmesi gerektiğini soruyorsanız, teknik direktörü değiştirmek iyi bir fikir olabilir." açıklamasında bulundu.

21/08/2023 10:53
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TAGS: Laurent Blanc, spor, haber
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