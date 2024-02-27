Laureus Dünya Spor Ödülleri'nin adayları açıklandı

Laureus Vakfı tarafından 2000 yılından bu yana düzenlenen organizasyonda, 2023 yılının en başarılı sporcu ve kulüp adayları belli oldu.

Yılın erkek sporcusu ödülüne, futbolculardan Lionel Messi ile Erling Haaland, atletlerden Armand Duplantis ile Noah Lyles, tenisçi Novak Djokovic ve Formula 1 pilotu Max Verstappen aday gösterildi.

Aralarında olimpiyat şampiyonları, dünya rekortmenleri, sporun tanınan yüzlerinin de yer aldığı 69 kişilik jüri tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından ödüller, 22 Nisan'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Kategorilere göre adaylar şunlar:

Yılın erkek sporcusu

Novak Djokovic (Sırbistan - Tenis)

Armand Duplantis (İsveç - Atletizm)

Erling Haaland (Norveç - Futbol)

Noah Lyles (ABD - Atletizm)

Lionel Messi (Arjantin - Futbol)

Max Verstappen (Hollanda - Otomobil sporları)

Yılın kadın sporcusu

Aitana Bonmati (İspanya - Futbol)

Shericka Jackson (Jamaika - Atletizm)

Faith Kipyegon (Kenya - Atletizm)

Sha’Carri Richardson (ABD - Atletizm)

Mikaela Shiffrin (ABD - Kayak)

Iga Swiatek (Polonya - Tenis)

Yılın takımı

Avrupa Ryder Kupası Takımı (Golf)

Almanya Milli Erkek Takımı (Basketbol)

Manchester City Erkek Takımı (Birleşik Krallık - Futbol)

Red Bull Formula 1 Takımı (Avusturya - Otomobil sporları)

İspanya Milli Kadın Takımı (Futbol)

Springboks (Güney Afrika - Ragbi)

Yılın çıkışı

Jude Bellingham (Birleşik Krallık - Futbol)

Linda Caicedo (Kolombiya - Futbol)

Coco Gauff (ABD - Tenis)

Qin Haiyang (Çin - Yüzme)

Josh Kerr (Birleşik Krallık - Atletizm)

Salma Paralluelo (İspanya - Futbol)

Yılın geri dönüşü

Simone Biles (ABD - Cimnastik)

Sebastien Haller (Fildişi Sahili - Futbol)

Katarina Johnson-Thompson (Birleşik Krallık - Atletizm)

Siya Kolisi (Güney Afrika - Ragbi)

Jamal Murray (Kanada - Basketbol)

Marketa Vondrousova (Çekya - Tenis)

Yılın engelli sporcusu

Simone Barlaam (İtalya - Para Yüzme)

Danylo Chufarov (Ukrayna - Para Yüzme)

Luca Ekler (Macaristan - Para Atletizm)

Diede de Groot (Hollanda - Tekerlekli Sandalye Tenis)

Nicole Murray (Yeni Zelanda - Para Bisiklet)

Markus Rehm (Almanya - Para Atletizm)

Yılın ekstrem sporcusu

Rayssa Leal (Brezilya - Kaykay)

Caroline Marks (ABD - Sörf)

Kirsten Neuschafer (Güney Afrika - Yelken)

Bethany Shriever (Birleşik Krallık - BMX)

Filipe Toledo (Brezilya - Sörf)

Arisa Trew (Avustralya - Kaykay)

İyilik için spor

Bola Pra Frente (Brezilya - Çoklu sporlar)

Dancing Grounds (ABD - Dans)

Fundacion Rafa Nadal (İspanya - Çoklu sporlar)

ISF Cambodia (Kamboçya - Futbol)

Justice Desk Africa (Güney Afrika - Çoklu sporlar)

Obiettivo Napoli (İtalya - Çoklu sporlar)