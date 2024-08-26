LAÜ’ye yerleşen öğrencilerin %87’si kayıt yaptırdı

2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre Kuzey Kıbrıs’ın en çok tercih edilen 2. üniversitesi olan Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)’ne yerleşen 2535 öğrenciden % 87’si kayıt yaptırdı.

2024 YKS öğrenci tercihlerinin çok yüksek oranda kayda dönüşmesini değerlendiren LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk, öncelikle LAÜ’ye yerleşen öğrencilerin yıllar içinde istikrarlı bir şekilde arttığını ve bu artışın hem üniversite hem de Lefke bölgesi için memnuniyet verici olduğunu söyledi. Kuruluş misyonunda Lefke ve bölgesinin kalkındırılması yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi’nin istikrarlı ve sürdürülebilir yapısının bölgedeki yatırımların her geçen gün artmasına ve bölgenin gelişmesine katkı yaptığına işaret eden Öztürk, LAÜ’nün son yıllarda elde ettiği başarıların takdir topladığını belirtti.

“YKS yerleştirme sonuçlarına göre 2535 öğrencinin bu yıl LAÜ’yü tercih etmesi ile Kuzey Kıbrıs’ın en çok tercih edilen 2. üniversitesi olmak bizler için gurur verici” diyen Öztürk, LAÜ’ye yerleşen öğrencilerin tercihlerinin kayda dönüştürülmesi noktasında da önemli bir başarı elde edildiğini ifade etti. LAÜ’ye yerleşen öğrencilerin %87’sinin üniversiteye kayıt yaptırdığını ve bu sonucun üniversite için memnuniyet verici olduğunu dile getiren Öztürk, “Bu başarı uyum içerisinde çalışan üniversite yönetimimiz ile güçlü akademik ve idari kadromuzun özverili çalışmalarının bir sonucudur” dedi.

“Lefke Avrupa Üniversitesi’nin başarısının sürdürülebilir olması ve parlak bir geleceğe sahip olması hepimizin ortak arzusudur. Bu bağlamda, LAÜ mütevelli heyeti olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren sorumluluk bilinci içerisinde, üniversitemizi bulunduğu noktadan daha da ileriye taşımak için tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde, planlı ve programlı olarak çalışmalarımızı sürdürdük” diyen Öztürk, “Bu vesileyle bu başarıda emeği geçen üniversite yönetimini ve çalışanlarını yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Öztürk son olarak, “Üniversitemiz özellikle son yıllarda gösterdiği gelişme ile artık uluslararası prestijli bir üniversite konumundadır. Bizler de mütevelli heyeti olarak akademik kalite standardını her geçen yıl daha yukarılara taşıyan üniversitemizin çalışmalarına katkı koymaktan ve bu çalışmaların yansımalarını görmekten son derece mutluyuz. ” dedi.