Lav kabusu iki aydır sürüyor: Felakette ilk can kaybı

İspanya'nın La Palma adasındaki yanardağın faaliyete geçmesinin üzerinden iki ay geçti. Şiddetli patlamalar ve lav akışı azaldı ancak halen sürüyor.

İLK CAN KAYBI

Volkan felaketinden ilk can kaybı haberi de geldi.

72 yaşındaki bir kişi evinin çatısındaki külleri temizlediği sırada metrelerce yükseklikten düştü. Olay yerinde hayatını kaybetti.

Yanardağ şimdiye kadar büyük çoğunluğu konut 2 bin 623 binayı küle döndürdü. 111 bina da kısmi zarar gördü.

Yanardağ günde 12 ila 15 bin ton arasında kükürt dioksit yayıyor. Bu durum bölgede hava kirliliğine neden oluyor. Kirlilikteki artış nedeniyle okullara da bir günlüğüne ara verildi.

Volkandan çıkan lavlar ise bölgede bin 42 hektarlık alana yayıldı. Yaklaşık 77 kilometrelik yol tamamen lavlarla kaplandı.

Üç noktadan denize dökülen lavlar ada kıyısında 41 hektarlık bir platform oluşturdu.



Uzmanlar, 19 Eylül'den bu yana aktif olan volkanın kısa vadede sönmesini beklemiyor.

Bu habere tepkiniz:



18/11/2021 09:11