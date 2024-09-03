Lav püskürten yanardağ ile kuzey ışıkları bir arada

İzlanda'daki yanardağ 2023 yılının Aralık ayından bu yana 6. kez lav ve kül püskürtmeye başladı.

Adanın güneybatısında meydana gelen bir dizi deprem nedeniyle yeniden patlamaların yaşandığı düşünülen yanardağda yeni bir çatlak oluştuğu tahmin ediliyor.

Yanardağ patlaması nedeniyle ortaya çıkan çarpıcı görüntülere bir de kuzey ışıkları eklendi.

İki doğa olayının beklenmedik bir şekilde bir araya gelmesi adeta bir görsel şölene dönüştü.

O anlara tanık olanlardan Avustralyalı bir turist, "Rengi gerçekten muhteşemdi. Sanki ateşin içine çekiliyormuşuz gibi hissettik. Yüzüklerin Efendisi'nde bir yolculuk yapıyormuşuz gibi hissettik'' dedi.