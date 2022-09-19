Lavaboya dökülmemesi gereken 15 şey

Günlük hayatta gerek yeme ve içme ihtiyacımızı gidermek için gerekse kişisel temizliğimiz için lavaboları sık sık kullanırız. Kullanım sırasında işimizi kolaylaştırmak için birçok şeyi gidere döker ve sonra su ile temizleyip yok oluşunu izleriz. Fakat bazı şeylerin yok olduğunu düşünsek de aslında yok olmuyor ya da ciddi zararlara neden oluyor. İşte gidere dökülmemesi gereken 15 şey...

1. KAHVE TELVESİ

Birçok kişi, kahve telvelerinin sorun yaratmayacağını düşüyor. Tıkanık tesisatlar açıldığında biriken telvelerin zararları görülüyor. Ayrıca telveleri çok daha farklı şekilde değerlendirebilirsiniz.

2 - YUMURTA KABUKLARI

Çöp imha aletleri bile yumurta kabuklarını yok edemiyor. Lavabonuza attığınızda bu kabukların eritmek mümkün olmuyor.

3 - HAYVANSAL YAĞ

et, pastırma, sosis, kümes hayvanları, haşlanmış kanatlı hayvan derisinden pişmiş ve / veya eritilmiş yağlar ve hatta sos da dahildir.

4 - YAĞLAR

Peynir, dondurma, tereyağı, süt ve diğer süt ürünleri, fındık ezmesi gibi yağlar.

5 - KULLANILMIŞ YAĞ

Pişirme yağı, zeytinyağı, salata sosları, çeşniler ve mayonez dahil.

6 - ETİKET

İster inanın ister inanmayın, meyve ve sebzeler üzerindeki küçük plastik içeren tanımlama etiketleri düzenli olarak gider borusuna atılırsa burada birikir.

7 - ISLAK KEDİ KUMU

Islak kedi kumu topaklanıp beton gibi olabilir.

8 - PREZERVATİF

Lateks suda parçalanmaz. Prezervatiflerin çöpe atılması gerekiyor.

9 - KAĞIT HAVLU

Biyolojik olarak parçalanabilir olsalar da, kağıt havlulara özgü emici özellikler onları boruları tıkayan başlıca maddeler haline getirmektedir.

10 - PAMUK TOPLARI

Pamukları da kesinlikle tuvalete veya lavaboya atmayın. Ciddi tıkanmalara neden olur.

11 - ISLAK MENDİLLER

Islak mendiller tuvalet kağıdı gibi parçalanmazlar ve kanal tıkanmaları sebebiyle ülke genelinde ciddi sorunlar çıkarırlar.

12 - BOYA

Su bazlı boyalardan sonra fırçaları temizlemek için kullanılan sular giderlere boşaltılmamalıdır. Bu sular tehlikeli atıklardır.

13 - BAZI TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

Fosfatlar, antibakteriyel maddeler ve diğer çeşitli bileşikler, konvansiyonel temizlik ürünleri ekosistemleri bozmaktadır.

14 - ARABA SIVILARI

Motor yağı, transmisyon sıvıları, antifriz ve diğer otomotiv kimyasallarını, su yollarınızı korumak için evden ve kanalizasyon borularından uzak tutun.

15 - İLAÇLAR

Yapılan çalışmalara göre, birçok ilaç doğal su kanallarına atılıyor. İlaçların büyük bölümü su kanallarında erise bile üçte biri kalıyor. Bu ilaç kalıntıları daha sonra temiz su kaynaklarını kirletiyor.

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19/09/2022 20:08