'Lavin'in Gözünden Fotoğraf Sergisi' Girne Belediyesi Sanat Galerisi'nde yarın açılıyor

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04/04/2022

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'Lavin'in Gözünden Fotoğraf Sergisi' Girne Belediyesi Sanat Galerisi'nde yarın açılıyor

Girne Belediyesi Sanat Galerisi, Lavin Kırok’un fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, sergi Girne Belediyesi Sanat Galerisi'nde yarın saat 17.00’de yapılacak. 11 yaşındaki Lavin Kırok’un ilk sergisi “Lavin’in Gözünden Fotoğraf Sergisi”, sokak ve Girne- Lefkoşa manzara fotoğraflarından oluşuyor.

Lavin Kırok’un sergisinde satılacak fotoğrafların tüm geliri, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi’ne bağışlanacak.

Fotoğraf sergisi, 9 Nisan’a kadar mesai saatleri içerisinde gezilebilecek.

04/04/2022 11:24
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TAGS: Lavin, fooğraf, haber
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