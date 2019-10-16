 Lavinium Sitesi sakinleri eylem yapacak!

Lavinium Sitesi sakinleri eyleme gidiyor. Yıllarıdır anayoldan sitelerine yol verilmemesine isyan eden site sakinleri Pazar günü Lefkoşa-Girne Anayolunu trafiğe kapatarak eylem yapacak. Haber Kıbrıs’a ulaşan site sakinleri yıllardır anayoldan sitelerine yol verileceğine dair sözler verildiğini ancak hiçbir bakanın gerekeni yapmadığını söyledi. Sabırlarının kalmadığının altını çizen site sakinleri geçtiğimiz yıl kendilerine “bir buçuk aya kadar yolunuz açılacak” denildiği ancak aradan bir buçuk yıl geçmesine rağmen yolun açılmadığını kaydetti. Eylem kararında çok ciddi olduklarını belirten site sakinleri “Bizim istediğimiz bir yol. Yıllardır istediğimiz tek şek bir yol. Lütfen bu yolu bize açın” dedi.

Lavinium Sitesi sakinleri, yaklaşık 8 yıldır evlerine ulaşmak için Dikmen köyü içinden geçen dar ve ışıksız yolu kullanmak zorunda kalıyor.

16/10/2019 13:26