Lavinium Sitesi’nde bir apartmanın zemininin kayması, mağduriyetleri hatırlattı

Lavinium Sitesi’nde geçtiğimiz günlerde bir apartmanın zemininin kayması sonucu boşaltılması, “Bulut İnşaat mağdurlarının”, halen haklarını alamadığını hatırlattı.

Bulut İnşaat'ın Evviva Lavinium sitesinde ev sahibi olmak için sözleşme karşılığı konut satın alan ve bunun için para ödeyen ancak sözleşme ile satın almış oldukları konutların koçanlarını alamayan ve bu nedenle haklarının gasp edildiğini beyan eden mağdurların yıllardır süren hak arayışları devam ediyor.

2012 yılında “hayallerinizdeki yaşam” sloganı ile piyasa fiyatının altında, maket üzerinden ev satan Bulut İnşaat, çok sayıda kişiden aldığı milyonlarca sterline rağmen verdiği sözleri tutmadı.

Kimisi yıllarca biriktirdikleri paralarını kaybeden, kimisi daire almak için borçlandığı parayı halen ödeyen ve perişan olan Bulut İnşaat mağdurları, tüm çağrılarına rağmen ülke yöneticileri tarafından da ilgi görmedi.

MAKET ÜZERİNDEN EV SATTI, İNŞAAT BAŞLAMADI

Söz konusu yıl, Evviva Lavinium Sitesi’nden 35 bin Sterlin ödeyerek (şimdiki değeri 420 bin TL) maket üzerinden ev satın alan kişiler, evlerine hiç kavuşamadı. Bazı evler yarım inşaat halinde kalırken, bazılarının inşaatı ise hiç başlamadı.

750 KONUTLUK PROJE, 328’İ YAPILMADI

750 konutluk projenin 422 dairesi tamamlanmış durumda. Geriye kalan 328 daireden oluşan 41 blok apartmanın ise sadece 29 tanesine başlanabildi ancak onlar da yarım kaldı.

Toplamda 300 mağduru bulunan Eviva Lavinium Sitesi’nde 160 kişi parasını verdiği halde evlerini alamamış durumda.

DAVALAR SONUÇSUZ KALDI

Bulut İnşaat’tan parasını geri almak isteyen mağdurlar ise binlerce liralık avukatlık masrafları ve hayal kırıklıkları ile baş başa kaldı.

MÜTEAHİTLER BİRLİĞİ’NİN GİRİŞİMLERİ DE SONUÇ VERMEDİ

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Bulut İnşaat mağdurları için girişim yaptı ancak bir ilerleme sağlanamadı. 2014 yılında mağdurları bir araya toplayan birlik, burada mağduriyetin boyutunu görme fırsatı yakaladı. Yaklaşık 300 mağdur Bulut İnşaat’a karşı birlikte mücadele kararı alsa da bu toplantının ardından hiçbir adım atılmadı. Mağdurlar birlikte mücadeleden vaz geçip Bulut İnşaat’a karşı bireysel dava açmaya başladı.

GÜRCAFER KARŞI ÇIKMIŞTI

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Bulut İnşaat Direktörü Temel Bulut’un Türkiye’den gelerek burada inşaatlar yapmak istediği zaman buna karşı çıkmıştı.

PROJE MÜTEAHHİTİ İLE DE MAHKEMELİK OLDU

Projenin müteahhidi Kemal Aktunç, Bulut İnşaat ile ödeme noktasında sorunlar yaşayınca inşaatı durdurarak mahkemeye gitmişti. 950 bin sterlin alacağı bulunan Aktunç inşaatları durdurmuştu.

LAVİNİUM SİTESİ, BİR APARTMANIN

ZEMİNİNİN KAYMASIYLA YİNE GÜNDEMDE

Geçtiğimiz hafta Bulut İnşaat’ın sattığı Dikmen’deki Lavinium Sitesi’nde bir apartmanın zemini kaydı. Yan yatan 4 katlı binada yaşayan aileler evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

Girne Kaymakamlığı ve Dikmen Belediyesi de bilirkişi raporu ışığında, can ve mal güvenliğini riske atması nedeniyle söz konusu binayı mühürledi, apartmanda yaşayanları tahliye etti.

Bilirkişi raporunda sitenin 17’nci bloğunda zemin kaymasının başladığı, bu nedenle de binanın 8-10 derece yan yattığı öğrenildi.

Binada yaşayan 4 aile daha önce evlerini tahliye ederken, bir aile de önceki gün dairesinden çıktı.

Site sakinleri, konuyu mahkemeye taşıyacaklarını ifade ederek, “Hukuk yolunda hakkımızı arayacağız” dedi.

ÇATALKÖY'DE İPOTEK MALI SATMAYA ÇALIŞTI

Bulut İnşaat sahibi Temel Bulut’un skandalları bununla da sınırlı kalmadı. Girne Çatalköy'de "Kalamış Evleri" adında villalardan oluşan henüz kâğıt üzerinde olan bir projeyi satışa çıkardı. Yapılan araştırmalarda; Temel Bulut'un Kuzey Kıbrıs'ta bir bankadan kullandığı kredi karşılığı ipotek olarak gösterdiği Çatalköy mevkiindeki boş arazinin, "Kalamış Evleri" adı altında satışa çıkarıldığı ve proje üzerinden toplanan paranın Lavinium Sitesi inşaatlarına aktarılmaya çalışıldığı tespit edildi.

MÜDÜRE YETKİ VERDİ, SONRA “BİLGİM YOK” DEDİ

2012 yılında KKTC’de faaliyete geçen şirketin müdürü E.Ç.'ye yetki veren Temel Bulut, mağduriyetlerin ortaya çıkmasının ardından “E.Ç.'ye resmi kurumlar, elektrik daireleri ve tapu işlerini yönetmesi için vekâlet verdim. Evrakların imzalanması için hiçbir şekilde yetki vermedim, yapılan işlemlerle ilgili bilgim yok” diyerek mağduriyetlerle bağlantısı olmadığını savundu.

TÜRKİYE’DE DE DOLANDIRDI

Temel Bulut’un skandalları KKTC ile sınırlı kalmadı. Türkiye'de Gümüş City Projesi’nde 116 daire inşaatı, ruhsatı olmasına rağmen 1200 daire sattı.

SONUNDA TUTUKLANDI, BULUT'A REKOR CEZA!

Bulut İnşaat’ın sahibi Temel Bulut 2018 yılında İstanbul’da bir çay bahçesinde yakalanarak tutuklandı. 2021 Şubat ayında Temel Bulut, 130 kişiye maket üzerinden ev sattıktan sonra dairelerini vermediği iddiasıyla açılan dolandırıcılık davasında 316 yıl 3 ay hapis ve 1 milyon 275 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

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10/06/2021 14:35