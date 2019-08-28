Lavrov, 2017 Yılında Kasulidis’ten, İki Rus’un Kıbrıs Vatandaşı Yapılmasını Talep Ettiği Belirtildi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, 2017 yılında Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiği zaman, o dönemin Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’ten, Rus iki kadının (anne ve kız) Kıbrıs vatandaşı yapılmasını talep ettiği belirtildi.

Politis gazetesi, “Rus Dışişleri Bakanı İçin İltimas -Lavrov’a Yakın İlişkileri Nedeniyle Ruslara, Onursal Vatandaşlık” başlıklı haberinde, Rusya’dan olan iki kadına onursal vatandaşlık verilmesine ilişkin Rum Bakanlar Kurulu’na yönelik yapılan gizli öneriyi temin ettiğini yazdı.

Gazete haberinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, 2017 yılında, Ada’ya geldiği zaman, o dönemin Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile sadece Kıbrıs sorununa yaşayabilir ve kalıcı bir çözüm bulunmasını, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesine ilişkin “tehditlerini” değil, iki Rus kadına vatandaşlık konusunda kolaylık sağlanmasını ele aldığının belirtti.

Habere göre Kasulidis, o dönemde Rum İçişleri Bakanı’na bir mektup göndererek Lavrov’un 18 Mayıs 2017 tarihindeki ziyareti sırasında, kendisinden, son yıllarda Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ve kişisel yakın ilişkiye sahip olduğu bahse konu iki kadına vatandaşlık verilmesinin kolaylaştırılmasını istediğini dile getirdi.

Kasulidis mektubunda ayrıca Lavrov’un ilk kez böyle bir kolaylık talep ettiğine de dikkati çekti.

Gazete, Rum Bakanlar Kurulu’na sunulan gizli öneriyle baş harfleri “T” ve “N” olan iki kadına ulusal çıkarlar nedeniyle vatandaşlık verildiğini belirtti.