Lavrov: ABD'den açıklama bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Soğuk Savaş Dönemi'nde imzalanan nükleer anlaşmadan çekileceğini duyuran Washington'dan bir açıklama beklediklerini ifade etti.

Öte yandan Kremlin'den de konu hakkında bir açıklama geldi. Kremlin, önümüzdeki hafta Moskova'yı ziyaret edecek olan Trump'ın danışmanı Bolton ile nükleer anlaşma konusu hakkında görüşeceklerini, ABD'nin anlaşmadan çekilmesi durumunda Rusya'nın nükleer güç dengesini kurabilmek için önlemler alacağını ve ABD tarafının anlaşmadan çekilmek için henüz resmi bir girişimde bulunmadığını söyledi.

Kremlin ayrıca ABD'nin anlaşmadan çekilmesi halinde dünyanın çok daha tehlikeli bir yer olacağı uyarısında bulundu.

Bahsi geçen anlaşma Avrupa'dan nükleer füzelerin arındırılmasını öngörüyor.