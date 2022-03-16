Lavrov: Barış müzakereleri kolay değil, ama uzlaşma için umut var

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin "kolay olmadığını", ancak "uzlaşma için umut" olduğunu söyledi.

Lavrov, "Müzakerecilerimizin değerlendirmelerine dayanarak konuşuyorum" dedi.

Reuters haber ajansına göre, RBC haber kanalına verdiği demeçte Lavrov, "Müzakerelerin bilinen nedenlerle kolay olmadığını söylüyorlar. Ancak uzlaşmaya varılması için umut var" ifadesini kullandı.

Lavorv, sorunun sadece Ukrayna'nın tarafsızlığı ve silahlardan arındırılmasıyla ilgili olmadığını, ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk'taki insanların güvenliğiyle de ilgili olduğunu söyledi.

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16/03/2022 13:07