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Lavrov: Filistin sorunu unutulmamalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,  Ortadoğu'da adil çözümün son derece önemli olduğunu belirterek, "Filistin sorunu  unutulmamalı" dedi

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28/09/2018

Lavrov: Filistin sorunu unutulmamalı

Lavrov, New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel  Kurulu Görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, İsrail-Filistin sorununa dikkati  çekti.

 

Ortadoğu'da adil çözümün son derece önemli olduğunu belirten Lavrov,  "Filistin sorunu unutulmamalı. Ortadoğu'yu kurtarmak istiyorsak adil bir çözüm  son derece önemli. Tek taraflı yaklaşıma, ve barış sürecini tekelleştirecek  girişimlere karşı uyarıda bulunuyorum." diye konuştu.

 

Lavrov, BM kararlarına dayanan barış görüşmelerinin yeniden  başlatılması için uluslararası topluma ortak çaba göstermesi çağrısında bulundu.

 

ABD'nin, İran nükleer anlaşmasından çekilmesini de eleştiren Lavrov,  Rusya'nın anlaşmaya destek vermeye devam edeceğini ve anlaşmayı korumak için  "mümkün olan her şeyi yapacaklarını" söyledi.

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TAGS: Lavrov: Filistin sorunu unutulmamalı, haber, kıbrıs,
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