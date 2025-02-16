Lavrov ile Rubio Ukrayna’daki durumu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesinde Ukrayna ve Filistin’deki durumun yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov ve Rubio’nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmenin, ABD tarafının talebiyle gerçekleştiği bilgisine yer verilen açıklamada, iki bakanın "ABD-Rusya ilişkilerinde biriken sorunların çözümüne yönelik iletişim kanalı kurma" konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

Açıklamada, Lavrov ve Rubio’nun Ukrayna, Filistin, Orta Doğu ve diğer bölgesel konuları ele aldığı ve bu konuların çözümü için işbirliği yapılması konusunda niyet beyan ettikleri ifade edildi.

Diplomatik misyonlara yönelik karşılıklı engellerin kaldırılması için ABD’li ve Rus uzmanların yakın zamanda bir araya gelmesi konusunda uzlaşıya varıldığına işaret edilen açıklamada, iki bakanın, "başkanların belirlediği ton doğrultusunda diyaloğu yeniden kurmak için birlikte çalışmaya hazır olduklarını" teyit ettikleri aktarıldı.

Açıklamada, olası bir "Rusya-ABD zirvesine" yönelik hazırlıklara dair de karşılıklı temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.