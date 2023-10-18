Lavrov, Kuzey Kore'de

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi ziyarette bulunmak üzere Kuzey Kore'ye gitti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Lavrov başkent Pyongyang'da Kuzey Kore hükümeti adına yapılan bir resepsiyona katılarak konuşma yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonu" ile bağlantılı eylemlerini Kuzey Kore'nin desteklemesini takdir ettiklerini belirten Lavrov, "Dünyada bu tür yaklaşımları ve değerlendirmeleri paylaşan birçok ülke olduğunu çok iyi biliyoruz." dedi.

Ancak Kuzey Kore gibi çok az ülkenin Rusya ile dayanışmasını açıkça ilan ettiğini savunan Lavrov, "Bu fırsat, gerçekten bağımsız olan, ulusal çıkarlarını ön planda tutan, Batılı meslektaşlarımızın çeşitli oyunlarına boyun eğmeyen devletlerin ve hükümetlerin ayırt edici bir özelliğidir." diye konuştu.

Bakan Lavrov'un yarın da Kuzey Kore'de temaslarını sürdürmesi bekleniyor.