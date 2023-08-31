Lavrov: Şartlarımız karşılandığı zaman tahıl anlaşmasına döneceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus tahılının ihracatıyla ilgili Batı'nın sözünde durmadığını belirterek "BM ile yapılan paket anlaşmadaki şartlarımız karşılandığı zaman, tahıl anlaşmasına döneceğiz" dedi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Sergey Lavrov ile konuştu. İkili, görüşme sonunda ortak basın toplantısı düzenledi.

Lavrov, görüşmede Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleşme sürecini değerlendirdiklerini söyledi.

Rus Bakan, “Ankara ve Şam’ın diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etmesine yardımcı olacak ek adımlar ele alındı.” ifadelerini kullandı.

Lavrov, Tahıl Koridoru konusunda, güvence sağlanmadığı sürece ilerleme olmayacağını söyledi.

Lavrov Rus tahılının ihracatıyla ilgili Batı'nın sözünde durmadığını belirterek, “BM ile yapılan paket anlaşmadaki şartlarımız karşılandığı zaman, tahıl anlaşmasına döneceğiz.” dedi.