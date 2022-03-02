Lavrov: Üçüncü dünya savaşı nükleer karakterli ve yıkıcı olacak

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar birinci haftasını doldururken tarafların karşılıklı açıklamaları da sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna'ya nükleer silah verilmesine engel olacağının altını bir kez daha çizerken 3. Dünya Savaşı açıklaması ise bir anda dünyada birinci manşet oldu.

Dünya umutla Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sona ersin diye beklerken bugün bir araya gelmesi beklenen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesinin ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rus heyeti müzakereler için bugün beklemeye devam edecek, görüşmelere devam etmeye hazırız." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise, yaptığı şoke eden açıklamayla savaş gündemine damgasını vurdu.

"Üçüncü Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olacak." ifadelerini kullanan Lavrov'un bu sözleri tüm dünyada 'Lavrov'dan nükleer tehdit' olarak algılanırken Rus bakan bir kez daha Ukrayna'nın nükleer silahlar elde etmesine kararlılıkla engel olacaklarının altını çizdi. Lavrov Kiev'in eline geçecek nükleer silahların Rusya için gerçek bir tehlike teşkil edeceğini belirtti.

Kremlin'den Lavrov'la hemen hemen aynı anda yapılan açıklamalarda müzakereye devam etmeye hazırız denirken gelen bu dünya savaşı açıklaması tüm dünyayı şoka uğrattı.

Lavrov, bir yandan da "Ukrayna tarafı ABD'nin emriyle müzakereleri uzatıyor" diyerek Kiev'i suçladı.

Batı'nın kendisinin yeni bir güvenlik mimarisinin oluşumu konusunda diyalog kurmayı reddettiğini vurgulayan Lavrov, "Ukrayna makamlarının ülkede yaşayan tüm etnik grupları temsil etmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Rusya Federasyonu'nun yaptırımlara hazır olduğunu ancak yaptırımların, aydınları, sanatçıları, sporcuları ve medya çalışanlarını etkilemesine şaşırdığını söyleyen Lavrov "Rusya'nın birçok dostu var, Rusya izole edilemez" ifadesini kullandı.

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02/03/2022 12:19