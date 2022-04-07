Lavrov: Ukrayna yeni bir anlaşma taslağı sundu

ads ads ads ads
07/04/2022

ads
ads
ads
Lavrov: Ukrayna yeni bir anlaşma taslağı sundu

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna çarşamba günü Rusya'ya yeni bir anlaşma taslağı sundu. Ukrayna'nın taslağı İstanbul'da sunduğu tekliflerden farklı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna gündemine ilişkin açıklama yaptı:

Lavrov'un açıklamaları şu şekilde:

-Ukrayna çarşamba günü Rusya'ya yeni bir anlaşma taslağı sundu. Ukrayna'nın taslağı İstanbul'da sunduğu tekliflerden farklı.

-Ukrayna'nın teklifi, Kırım ve Donbas'ın Putin-Zelenskiy görüşmesinde tartışılması yönünde, bu kabul edilemez.

-Ukrayna yeni anlaşmada daha önce üzerinde anlaşılmış olan askeri tatbikatların yapılması konusunu bizim onayımızı almadan değiştirmiş.

-Rusya Ukrayna ile müzakerelere devam edecek, kendi anlaşma taslağını geliştirecek. Lavrov Rusya başlangıçtaki taleplerini içeren kendi ilk anlaşma teklifini ilerletecek.

-Washington Zelenskiy'i savaşmaya devam etmesi için zorluyor.

07/04/2022 14:32
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Donbas, Kırım, Rusya, Ukrayna
MANŞETLER

HK DÜNYA

Pentagon: Putin hiçbir şey başaramadı, Ukrayna savaşı kazanabilir

HK DÜNYA

Rusya-Ukrayna savaşında 43. güne girilirken ABD’den savaşın gidişatına ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi. Kiev çevresinden çekilen Rus ordusu başta Donbas olmak üzere ülkenin doğusuna yoğunlaşırken Pentagon sözcüsü John Kirby, Ukrayna’nın kesinlikle savaşı kazanabileceğini söyledi. Rusya lideri Putin'in “hedeflerinin hiçbirini gerçekleştiremediğini" belirten Kirby, “Ne Kiev’i alabildi, ne hükümeti devirebildi” dedi.

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.