Lavrov ve AGİT Dönem Başkanı ile Ukrayna'yı görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve AGİT Dönem Başkanı Linde telefonda görüştü. Görüşmede Donbas hattındaki gerilim ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov ve Linde'nin telefon görüşmesinde Ukrayna’nın doğusundaki durumu ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rus tarafının, "Kiev’in, temas hattına asker ve silah konuşlandırması ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, Donetsk ile Lugansk etrafındaki yerleşim birimlerine saldırı düzenlemesinin" gerginliğe ve endişeye neden olduğunu savunduğu belirtildi.

Rusya’nın bu meselenin Minsk anlaşmaları çerçevesinde barış yoluyla çözülmesinden yana olduğu vurgulanan açıklamada, tarafların bu anlaşmaya uyması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, Linde'nin "Ukrayna’nın yükümlülüklerini yerine getirmesi" yönünde gerekli girişimlerde bulunacağını söylediği ve AGİT'in, Donbas hattının her iki tarafında da durumu tarafsız şekilde gözlemleme yönünde adımlar atması gerektiğini ifade ettiği kaydedildi.

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14/04/2021 21:29