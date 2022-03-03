Lavrov: Nükleer savaş bizim değil Batı'nın aklında var

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan sıcak savaş sürerken tarafların yaptığı açıklamalar da peş peşe geliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan dünkü 'nükleer' çıkışının ardından bir kritik açıklama daha geldi.

Lavrov'un yaptığı açıklamalar bir kez daha dünya çapında ses getirdi. Dünkü sözleri III. Dünya Savaşı tehdidi yaptığı şeklinde algılanan Rus Bakan bir kez daha mikrofonların önüne geçerek flaş açıklamalar yaptı.

Lavrov'un çarpıcı konuşmasından satır başları ise şöyle oldu:

"Batı nasıl kendi başına bizim güvenliğimizi belirleyebilir. Batılılar nasıl enerji konusunda belirleyici olabilir. Durum şu, bizi duyuyorlar ama aslında dinlemiyorlar. Dolayısıyla ben bir kıyaslama yapmak istiyorum. Mutlak iyiyi düşünmemiz gerekiyor ve mutlak iyinin bu yok edilen haklar üzerine kurulduğunu görüyoruz. Ben eminim tarih neler olduğunu bize gösterecek.

Eminim duygularınız değişecek ve Batılı ortaklarımız diyalog yolunda devam etmek isteyecekler. Krizde çözüme ulaşacağımızdandın şüphem yok."

"Başkan Putin son haftalarda detaylı yorumlar yaptı bizim konumuza ilişkin. Bu anayasal güçlerle tamamen uyumlu. Rusya Devlet Başkanı anayasal haklarını kullanıyor. Her hafta toplantılar yapıyoruz. Karar mekanizması tam olarak bu şekilde işliyor."

"Nükleer Savaş konusundaki konuşmalara bakacak olursak lütfen dikkatli olun ve yapılan açıklamalara bakın. İlk olarak NATO Genel sekreteri bir Belçika propagandası yaptı. Doğu kanadına nükleer gücün konuşlanması söz konusu olabilir denildi. Zelenski'nin de burada açıklamaları söz konusu. Kendisi nükller silahlardan ayrılıyoruz dedi.

Fransa şu açıklamada bulundu, Başkan Putin'in açıklamalarına göndermede bulunarak nükleer silahları değerlendiriyoruz dedi. Sayın Truss da buna katıldı ve Rusya ile mücadeleye hazırız dedi. Bu soruyu kendi başkanıza sorun. Sayın Biden da yaptırım dışındaki seçenek 3. Dünya Savaşı olur bu da nükleer savaş olur dedi. Biz provokasyona karşıyız kendi liderlerinizden gelen açıklamalara bakın.

Bir kağıttan okuyup alıntı yapıyorsunuz. Ben bu konuda bir yorum yapamam. Avrupa2nın söylemlerine bakarsanız. Tüm medyayı kapatıp Rusya'dan bilgi alınmamasını istiyorlar. Neonaziler Ukrayna'da neler yapıyor, bunu dünya bilmiyor. DOnbass'tan yeterli bilgi akışı yok.

Ukraynalı vatandaşların ellerindeki malları neonaziler kundaklıyor. Elimizde çok fazla bilgi var. Şu an Ukraynalılar sivilleri kullanmayı çalışıyorlar. Ukrayna'dan kaçmaya çalışan insanları almayan yerler var. Dün bir öğrenci öldü, görüntüleri gördük. Sanki Ukrayna'dan Rusya'yı kullanarak kaçmaya çalışıyorlar. Sitemizi takip ederseniz katliamı gerçekleştiren neoznazilerin olduğunu görürsünüz."

"Zelenski'nin böyle bir topluma nasıl başkanlık yaptığını açıklayamayız. Zelenski kendi kişisel korumalarını devreye soktu. Bu kişiler sabotajlar için sürekli eğitim alıyorlar. Büyükbabasının da kim olduğunu biliyoruz. Zelenski'nin savunduğu yasalara bir bakın. Küresel vatandaşlıktan bahsediyor. Ruslardan hiç bahsetmiyor bile. Bir başkan nasıl bir Rus dilini yasaklayabilir. Rusçayı günlük yaşamdan da silmeye çalışıyor. Lütfen Ukrayna'da neler yaşandığına bakın. Resmi dilleri var ama Ruslar kendi ana dillerini kullanamıyorlar."

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03/03/2022 11:40