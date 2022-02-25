Lavrov’un KKTC açıklaması Rum hükümetinden tepki aldı

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25/02/2022

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Lavrov’un KKTC açıklaması Rum hükümetinden tepki aldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Ukrayna’daki durum için KKTC’yi örnek gösteren açıklamasına Rum tarafından tepki geldi.
Alithia ve diğer gazeteler, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Ukrayna’daki sorunu Kıbrıs sorunuyla ilişkilendiren ve Ukrayna’daki ayrılıkçı bölgeleri de KKTC’yle özdeşleştiren açıklamasına Rum hükümetinin tepki gösterdiğini yazdılar.
Gazete, Lavrov’un Güvenlik Konseyi toplantısındaki konuşması ve bu konuşmasında “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” ifadesini kullanmasının Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos tarafından “talihsiz bir açıklama” şeklinde nitelendirildiğini yazdı.
Pelekanos konuya ilişkin açıklamasında, Rum hükümetinin bu konuşmaya ilişkin tepkisini diplomatik yollarla göstereceğini de ifade etti.
Fileleftheros ise, Rum hükümetinin konuyu daha fazla büyütmek istemediği yorumunda bulundu.

 

25/02/2022 11:22
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TAGS: Lavrov, KKTC açıklaması
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