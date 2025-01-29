Lay's patates cipsleri toplatılıyor: 'Ölüm riski' uyarısı yapıldı

Lay’s patates cipslerinin geri çağrılması, 13 Aralık 2024’te Oregon ve Washington eyaletlerinde satışa sunulan 6 binden fazla pakette süt bileşeni tespit edilmesiyle başlatıldı.

Frito-Lay, markanın çatı şirketi, bu durumun özellikle süt alerjisi olan bireyler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

FDA'DAN KRİTİK UYARI

FDA, 27 Ocak 2025 tarihinde geri çağırma sürecini "Sınıf I" seviyesine yükseltti. Bu, söz konusu ürünlerin tüketilmesinin hayati tehlike

oluşturabilecek alerjik reaksiyonlara neden olabileceği anlamına geliyor. FDA’nın bu adımı, gıda güvenliği konusunda büyük bir önem taşıyan bir hatırlatma olarak değerlendirildi.

RİSKLİ ÜRÜNLER İÇİN İADE ÇAĞRISI

FDA, söz konusu geri çağrılan ürünlerin bilgilerini paylaşarak, tüketicileri uyardı. 11 Şubat 2025 son kullanma tarihli ve “6462307xx” veya “6463307xx” üretim kodlarını taşıyan ürünlerin tüketilmemesi ve en yakın satış noktasına iade edilmesi gerektiği duyuruldu.

Yetkililer, riskli ürünlerin piyasadan tamamen kaldırılması için sürecin hızla ilerlediğini bildirdi.

FRİTO-LAY'DEN AÇIKLAMA

Frito-Lay, geri çağrılan ürünlerle ilgili şu ana kadar herhangi bir alerjik reaksiyon şikayeti almadıklarını açıkladı. Ancak, sağlık risklerinin önlenmesi amacıyla, tedbir olarak ürünlerin toplatılmasına karar verildiği belirtildi. Şirket, bu sürecin tüketicilerin sağlığını korumak adına titizlikle yürütüleceğini vurguladı.