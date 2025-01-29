Lay's patates cipsleri toplatılıyor: 'Ölüm riski' uyarısı yapıldı
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan uyarı, Lay’s patates cipslerinin ciddi bir geri çağırma sürecine girmesine neden oldu. Gıda dünyasının en bilinen atıştırmalıklarından biri olan Lay’s cipslerinde, etiketinde belirtilmeyen süt bileşeni tespit edildi.
29/01/2025
Lay’s patates cipslerinin geri çağrılması, 13 Aralık 2024’te Oregon ve Washington eyaletlerinde satışa sunulan 6 binden fazla pakette süt bileşeni tespit edilmesiyle başlatıldı.
Frito-Lay, markanın çatı şirketi, bu durumun özellikle süt alerjisi olan bireyler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.
FDA'DAN KRİTİK UYARI
FDA, 27 Ocak 2025 tarihinde geri çağırma sürecini "Sınıf I" seviyesine yükseltti. Bu, söz konusu ürünlerin tüketilmesinin hayati tehlike
oluşturabilecek alerjik reaksiyonlara neden olabileceği anlamına geliyor. FDA’nın bu adımı, gıda güvenliği konusunda büyük bir önem taşıyan bir hatırlatma olarak değerlendirildi.
RİSKLİ ÜRÜNLER İÇİN İADE ÇAĞRISI
FDA, söz konusu geri çağrılan ürünlerin bilgilerini paylaşarak, tüketicileri uyardı. 11 Şubat 2025 son kullanma tarihli ve “6462307xx” veya “6463307xx” üretim kodlarını taşıyan ürünlerin tüketilmemesi ve en yakın satış noktasına iade edilmesi gerektiği duyuruldu.
Yetkililer, riskli ürünlerin piyasadan tamamen kaldırılması için sürecin hızla ilerlediğini bildirdi.
FRİTO-LAY'DEN AÇIKLAMA
Frito-Lay, geri çağrılan ürünlerle ilgili şu ana kadar herhangi bir alerjik reaksiyon şikayeti almadıklarını açıkladı. Ancak, sağlık risklerinin önlenmesi amacıyla, tedbir olarak ürünlerin toplatılmasına karar verildiği belirtildi. Şirket, bu sürecin tüketicilerin sağlığını korumak adına titizlikle yürütüleceğini vurguladı.