Lazar Samardzic ile anlaşma sağlandı

Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin de gündemine giren Lazar Samardzic için yeni transfer iddiası ortaya atıldı. Samardzic'in Serie A ekibiyle anlaşma sağladığı ifade edildi.

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16/08/2024

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Lazar Samardzic ile anlaşma sağlandı

Udinese forması giyen ve yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin de temaslarda bulunduğu Lazar Samardzic'te sıcak bir gelişme yaşandı.

ATALANTA, SAMARDIC İLE EL SIKIŞTI

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Samardzic için Atalanta devreye girdi ve oyuncuyla anlaşma sağladı.

Oyuncu kanadıyla anlaşan Atalanta'nın Udinese ile görüşmelere başladığı ifade edildi.

KOOPMEINERS YOLCU

Haberde Juventus'un Teun Koopmeiners için 52+7 milyon euroluk teklifi sonrası Samardzic'in, Atalanta'nın bir numaralı hedefi haline geldiği vurgulandı.

2023-24 sezonunda Serie A'da 34 maça çıkan Lazar Samardzic, 6 gol ve 2 asistlik istatistik yakaladı.

16/08/2024 15:30
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TAGS: Lazar Samardzic
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