Lazar Samardzic transferi resmen açıklandı

Yeni sezon öncesi adı Fenerbahçe'yle de anılan Lazar Samardzic'in yeni takımı belli oldu. Atalanta, Sırp orta saha oyuncusunu Udinese'den transfer ettiğini resmen duyurdu.

ŞARTA BAĞLI SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI



Atalanta, Lazar Samardzic'i opsiyon hakkı ve şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladığını bildirdi.



2023-24 sezonunda Udinese ile Serie A'da 34 maça çıkıp 2382 dakika süre alan Lazar Samardzic 6 gol, 2 asistlik skor katkısı vermişti.