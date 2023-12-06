Lazio çeyrek finalde
İtalya Kupası'nda son 16 turu maçında Lazio, Genoa'yı 1-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.
06/12/2023
İtalya Kupası'nda son 16 turu maçında Lazio, Genoa'yı 1-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.
İtalya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Serie A'nın 2 önemli ekibi Lazio ile Genoa karşı karşıya geldi.
Lazio 5. dakikada Matteo Guendouzi'nin golüyle karşılaşmayı 1-0 kazanıp çeyrek finale yükseldi.
3 Ocak'ta oynanacak Roma - Cremonese maçında tur atlayan taraf çeyrek finalde Lazio'nun rakibi olacak.