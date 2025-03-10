LBO Çocuk Koroları Çarşamba günü konser verecek

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10/03/2025

LBO Çocuk Koroları Çarşamba günü konser verecek

Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk ve Çok Sesli Gençlik Korosu, çarşamba günü konser verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa AKM’de düzenlenecek konser saat 20.00’de başlayacak. Sefler Hare Yakula ve Emine Koreli Sakarya yönetimindeki koroya piyanoyla Gözdem İlkay eşlik edecek. Mezzo ve Minör hazırlık grupları ile Çok Sesli Gençlik Korosu’nun sahne alacağı konserde, klasik ve yerel ezgilerin yanı sıra müzikallerden seçilen eserler ve farklı dillerde çoksesli düzenlemeler seslendirilecek.

 

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TAGS: LBO Çocuk Koroları, Çok Sesli Gençlik Korosu
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