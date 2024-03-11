LBO Çocuk Koroları ve Çok Sesli Gençlik Korosu yarın akşam konser verecek
11/03/2024
Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) bünyesinde yer alan LBO Çocuk Koroları ve Çok Sesli Gençlik Korosu, yarın akşam konser verecek.
Lefkoşa Türk Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya gör, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak olan konser saat 19.30’da başlayacak.
Konserde koro, şef Hare Yakula yönetiminde sahne alacak ve Ercüment Şeker piyanosuyla koroya eşlik edecek.
Koronun 10. kuruluş yılına özel olarak düzenlenen konser, halka açık ve ücretsiz olacak.