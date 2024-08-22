LBO Çocuk ve Çok Sesli Gençlik Korosu yeni sezon kayıtları başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde 10 yıldır çocukları ve gençleri müzikle buluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Çocuk ve Çok Sesli Gençlik Korosu, yeni dönem kayıtlarına başladı.

LTB'den yapılan duyuruya göre, Kıbrıs’a dair besteler yanında, dünyadan da çeşitli besteleri gelecek nesillere öğreterek, yaygınlaştırmayı bununla birlikte çocuk ve gençlere müzik sevgisini aşılamayı hedefleyen koronun yeni sezon kayıtları başladı. Çocukların yaratıcılığını, konsantrasyonunu, özgüvenini ve iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan koroya bu sezon da 4-16 yaş arasındaki çocuk ve gençler kayıt yaptırabileceği belirtildi.

Eğitmenliğini ve şefliğini Hare Yakula ve Emine Koreli Sakarya’nın üstlendiği ve ülkenin en köklü çocuk ve çok sesli gençlik korosu olduğu ifade edilen koronun çalışmalarının her cumartesi Merkez Lefkoşa’da yer alacağı kaydedildi.

Aylık kurs ücretinin 400 TL olduğu Koro’ya kayıt ve bilgi için 0533 840 29 66 ile 0542 868 2566 numaralı telefonların aranabileceği ve www.lefkosabelediyeorkestrasi.net adresinden ön kayıt yaptırılabileceği de belirtildi.