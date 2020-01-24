LBO Çocuk ve Gençlik Korosu yeni yıl konseri verdi

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Çocuk ve Gençlik Korosu dün akşam yeni yıl konseri verdi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da hazır bulunduğu konsere koroyu oluşturan çocuklar, aileleri ve müzik severler katıldı.

LTB’den verilen bilgiye göre, Hare Yakula ile Buğçe Dikmenay Özer yönetiminde sahne alan LBO Çocuk ve Gençlik Korosu’na, Ercüment Şeker de piyanosuyla eşlik etti.

Türk Maarif Koleji Rauf Raif Denktaş Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen konserde çocuklar söyledikleri şarkılarla izleyenlerden büyük alkış aldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı gecede yaptığı konuşmada konserin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, konserde görev alan çocukları başarılı performanslarından dolayı kutladı.

LTB olarak kültür sanata büyük önem verdiklerine vurgu yapan Harmancı, “Kimileri kültür sanat konusunu gereksiz görsede bizim için en gerekli faaliyetler arasındadır. Bu alanda çalışmalarımız yeni yılda da aralıksız devam edecek” dedi.

24/01/2020 16:17