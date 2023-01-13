LBO Çocuk ve Gençlik Korosu yılın ilk konserinde dinleyicilerle buluştu

ads ads ads ads
13/01/2023

ads
LBO Çocuk ve Gençlik Korosu yılın ilk konserinde dinleyicilerle buluştu

Lefkoşa Belediye Orkestrası’na (LBO) bağlı Çocuk ve Gençlik Korosu, yılın ilk konserini verdi.
LTB’den verilen bilgiye göre, Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirilen konsere koroyu oluşturan çocuklar, aileleri ve müzik severler katıldı. 
Koronun şefliğini Hare Yakula ile Buğçe Dikmenay Özer yaparken, Ercüment Şeker de piyanoda yer aldı. 
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, gecede yaptığı konuşmada koru eğitmenlerine teşekkür ederek, koronun başarılı çalışmaları sayesinde her geçen gün daha ileri bir noktaya ulaştığını belirtti.

13/01/2023 14:19
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: LBO, Çocuk, Gençlik Korosu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.