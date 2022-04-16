Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Doğa Park bünyesinde tedavi ve rehabilitasyon gören hayvanlar yararına konser verecek.

LBO tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre yarın saat 14:00'te Taşkent Piknik Alanı’nda yer alan Selvi Restoran bahçesinde yer alacak konserde saksafonist ve solist Serdar Tuksal eşliğinde “The Beatles” grubunun en beğenilen şarkıları seslendirilecek.

Konserden elde edilen tüm gelir, Yaban Hayat Hastanesi ve Araştırma Laboratuvarı’nda tedavisi ve rehabilitasyonu devam eden yaban hayvanlarının yaşama tutunmaları için kullanılacak.

https://payment.cwri.net/evnt/37 internet adresinden bilet satın alınabilecek.

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16/04/2022 14:12