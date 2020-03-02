LBO Halk Müziği Korosu’ndan “Evvelimiz, Ahirimiz Türküler” Konseri

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO)  Halk Müziği Korosu, yarın, "Evvelimiz, Ahirimiz Türküler" konseri verecek. 

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02/03/2020
HK

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LBO Halk Müziği Korosu’ndan “Evvelimiz, Ahirimiz Türküler” Konseri

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO)  Halk Müziği Korosu, yarın, "Evvelimiz, Ahirimiz Türküler" konseri verecek. 

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hasibe Aksaç yönetiminde sahne alacak Halk Müziği Korosu, konserde, Siyah Perçemini Dökmüş Yüzüne,  Gidemem, Süpürgesi Yoncadan, Meni Attin Ay Giz, Dolama Dolamayı, Oy Gülüm, Güzel Seni Çok Özledim, Havada Turna Sesi Var, Dillirga’nin Yollari İnce İnce Kıvrılır, Tekirdağ’ın Üzümü, Ayva Turunç Narım Var,  Dargın Mahküm, Potbori(Neşet Ertaş Türküleri), Pirlere Niyaz Ederiz isimli türküleri seslendirecek.

Lefkoşa AKM’de saat 20:00’de verilecek konsere giriş 10 TL olacak. Biletler konser gişinden temin edilebilecek.

Konser için www.lefkosabelediyeorkestrasi.net adresinden rezervasyon yapılabilir. 

02/03/2020 14:38
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TAGS: Lefkoşa Belediye Orkestrası, Halk Müziği Korosu, haber, kıbrıs, kktc
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