LBO ile Evan’s konseri Lefkoşa’da yapıldı

Lefkoşa Belediye Orkestrası'nın düzenlediği Evan's Konseri, Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi'nde dinleyicilerle buluştu.

LTB’den verilen bilgiye göre, Şef Oskay Hoca yönetiminde gerçekleşen konser, solistler Mehmet Evan ve Ahmet Evan'ın performanslarıyla beğeni topladı. Konserde, dünya müziğinden seçilmiş parçalar seslendirildi.

Düetler bölümünde Frank Sinatra'dan "My Way", James Brown'dan "It's a Man's Man's World", Jose Feliciano'dan "Gypsy", Tom Jones'tan "Delilah" ve Louis Armstrong'dan "What a Wonderful World" gibi klasik eserler dinleyicilere sunuldu.

Mehmet Evan'ın solo performansları arasında Billy Joel'in "Just the Way You Are", Tracy Chapman'ın "Baby Can I Hold You", Deep Purple'ın "Soldier of Fortune" ve sanatçının kendi bestesi olan "Hayat" şarkısı yer aldı.

Ahmet Evan ise Frank Sinatra'nın "New York, New York", Dennis Edwards'ın "Don't Look Any Further", Michael Bublé'nin "Feeling Good" ve kendi bestesi olan "En Güzel Hikayem” eserlerini yorumladı.

Konserin finalinde, Tom Jones'un efsanevi şarkısı "Sex Bomb" seslendirildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, yıllardır sahnelerden dinlenen SOS grubunun solisti Mehmet Evan ile oğlu solist Ahmet Evan'ın aynı sahnede yer almasının herkesi heyecanlandırdığını söyledi.

Harmancı, 2025 yılı için barış dolu bir başlangıç temennisinde bulunarak, "Yeni yıl umarım hepimiz için güzel geçer. Savaş kalmasın ve barışla 2025’e merhaba diyelim." ifadelerini kullandı.

"Lefkoşa Belediyesi Orkestrası, ülkedeki kamusal sanatın lokomotifi konumundadır. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum." diyen Harmancı, orkestranın kamusal anlamda çok büyük bir görev üstlendiğini belirtti.