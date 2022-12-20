LBO sezonu bu akşam Latin Şarkıları Konseri ile kapatıyor

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), 2021-2022 sezonunu bu akşam Latin Şarkıları Konseri ile kapatıyor.

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20/12/2022

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LBO sezonu bu akşam Latin Şarkıları Konseri ile kapatıyor

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), 2021-2022 sezonunu bu akşam Latin Şarkıları Konseri ile kapatıyor. Girişin ücretsiz olacağı Rauf Denktaş Kültür Merkezi’ndeki (Eski Mısırlızade Sineması) konser saat 20.00’de başlayacak.

LBO’dan yapılan açıklamaya göre, Oskay Hoca’nın şefliğini yapacağı Latin Gecesi Konseri’nde Arkın Sayar solist olarak yer alacak.

Konserde, Elbette, Beautiful Maria, Beyaz Kedi, Cuba gibi birçok parça müzikseverlerin dinletisine sunulacak.

20/12/2022 09:57
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TAGS: Lefkoşa Belediye Orkestrası
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