LBO’dan oda orkestrası konseri

LBO çarşamba günü Merkez Lefkoşa’da oda orkestrası konseri verecek.

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23/08/2021

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LBO’dan oda orkestrası konseri

 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bünyesindeki Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) çarşamba günü Merkez Lefkoşa’da oda orkestrası konseri verecek.

LTB’den yapılan duyuruya göre, Şef Oskay Hoca yönetimindeki konser, saat 20.30’da açık alanda başlayacak. 

Konsere giriş ücretsiz olacak. Konseri izleyecek seyircilerden aşısız olmaları durumunda son 72 saat içerisinde yapılmış antijen veya PCR testi talep edilecek. 

23/08/2021 13:19
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TAGS: LBO, oda orkestrası, konser, Lefkoşa Belediye Orkestrası, haberkıbrıs,
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