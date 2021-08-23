LBO’dan oda orkestrası konseri
LBO çarşamba günü Merkez Lefkoşa’da oda orkestrası konseri verecek.
23/08/2021
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bünyesindeki Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) çarşamba günü Merkez Lefkoşa’da oda orkestrası konseri verecek.
LTB’den yapılan duyuruya göre, Şef Oskay Hoca yönetimindeki konser, saat 20.30’da açık alanda başlayacak.
Konsere giriş ücretsiz olacak. Konseri izleyecek seyircilerden aşısız olmaları durumunda son 72 saat içerisinde yapılmış antijen veya PCR testi talep edilecek.