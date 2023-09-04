LBO’ya kayıtlar devam ediyor

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Çocuk ve Çok Sesli Gençlik Korosu’na kayıtlar devam ediyor.

Lefkoşa Türk Belediyesinden yapılan duyuruda, 4-17 yaş arası çocuk ve gençlerin kayıt yaptırabildiği kaydedildi.

Kayıtlar, www.lefkosabelediyeorkestrasi.net üzerinden veya 0533 840 2966 ile 223 9825 numaralı telefonlardan yapılabiliyor.

Koro çalışmaları Hare Yakula ve Ercüment Şeker’in yönetiminde cumartesi günleri Merkez Lefkoşa’da yapılacak.