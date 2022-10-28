LeBron James, 19 yıl sonra ilki yaşadı

NBA'de Los Angeles Lakers'ın galibiyet özlemi sürüyor.



Son olarak deplasmanda Denver Nuggets'a 110-99 kaybeden Los Angeles Lakers, 2022-23 sezonundaki dördüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.



Lakers, sezonun açılış maçında son şampiyon Golden State Warriors'a kaybederken sonrasında Los Angeles Clippers ve Portland Trail Blazers'a mağlup olmuştu.



Denver Nuggets mağlubiyetiyle birlikte Lakers, üst üste dördüncü yenilgisini alırken ESPN verilerine göre LeBron James'in oynadığı bir takım, 2003-04 sezonun ardından ilk kez bir sezonun ilk dört maçında galibiyet alamadı.



Nuggets maçının ardından açıklamalarda bulunan LeBron James, "Top kayıplarında yeteri kadar agresif değildim. Genel olarak da öyle. Ancak bunu toparlayabilirim. Daha iyi olacağım ve kariyerim bunu birçok kez yaptım. Gelecek için endişelenmiyorum." ifadelerini kullandı.



Sezonun 5. maçında Lakers, cumartesi sabaha karşı Minnesota Timberwolves'a konuk olacak.

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28/10/2022 10:44