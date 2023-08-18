LeBron James yeni rekorlara göz kırpıyor

NBA tarihinin efsanesi oldu, yeni sezonda da tarih yazmaya devam edecek. LeBron James 38 yaşına rağmen 2022-2023 sezonunda bir çok rekora imza atmıştı.

5 yeni rekor kırabilir

11 farklı alanda rekor kıran James, Kareem-Abdul Jabbar'ı geçerek NBA tarihinin gelmiş geçmiş en çok sayı atan oyuncusu ünvanını da kazanmıştı. Efsanevi yıldız, 2022 - 2023 sezonunda 5 yeni rekor kırabilir....

Şu an 38 bin 652 sayısı olan LeBron, tarihte 40 bin sayıyı geçen ilk oyuncu olup kendi rekorunu ulaşılmaz bir noktaya çekebilir.

Kariyerinde toplam 10 bin 667 ribauntu bulunan James, bu kez Elgin Baylor'ın tarihte en çok ribaunt alan kısa forvet ünvanına göz dikti. Birleşik Amerikalı basketbolcunun bunu başarması için 796 ribaunt daha alması gerekiyor.

Lebron James, 21 top daha çaldığı takdirde ise Clyde Drexler'ı geçip 8'inci sıraya yükselecek.

Kariyerinde iki bin 261 üçlük isabeti bulunan Lebron, 21 tane daha attığı senaryoda 7'inci sırada bulunan Jason Terry'i geride bırakacak.

Şu ana kadar tam 19 kez All-Star seçilen James ayrıca bu sezon da yıldızlar kadrosunda yer alırsa, Kareem Abdul- Jabbar ile birlikte en çok All-Star seçilen oyuncu olacak.