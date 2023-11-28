LeBron James'in rekor gecesinde Lakers farklı kaybetti

NBA'de Los Angeles Lakers, deplasmanda Philadelphia 76ers'a farklı kaybetti.



Rakibine 44 sayılık farkla 138-94 yenilen Lakers, bu sezonki 8. yenilgisini aldı.



Lakers'ta LeBron James 18, Anthony Davis 17, D'Angelo Russell ve Austin Reaves 12 sayıyla oynadı.

Philadelphia'da ise Joel Embiid 30 sayıyla oynarken Tyrese Maxey 31 sayıyla maçın en skor oyuncusu unvanını elde etti.



Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise maçı 5 sayıyla tamamladı.

Kariyerinin en farklı yenilgisi

Öte yandan Philadelphia yenilgisini, LeBron James'in kariyierindeki en farklı mağlubiyet oldu.



Mücadelede 30 dakikada sahada kalan LeBron James, NBA'in efsane isimlerinden Kareem Abdul-Jabbar'ı geride bırakarak lig tarihinde en çok süre alan ismi oldu.