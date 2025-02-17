LeBron James'in rekor serisine sakatlık engeli

NBA’in efsane isimlerinden LeBron James, 21. kez All-Star kadrosuna seçilmesine rağmen, topuğundaki sakatlık nedeniyle maça çıkamadı.

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17/02/2025

LeBron James'in rekor serisine sakatlık engeli

NBA’in efsane isimlerinden LeBron James, 21. kez All-Star kadrosuna seçilmesine rağmen, topuğundaki sakatlık nedeniyle maça çıkamadı.

Rekoru Geliştiremedi

40 yaşındaki süper yıldız, çaylak sezonu hariç 20 yıl üst üste All-Star kadrosunda yer alarak rekorun sahibi olmuştu. Ancak sakatlığı nedeniyle bu seriyi geliştirme fırsatını kaçırdı.

Tedavisine Başlandı

LeBron James'in Los Angeles’ta tedavisine başlandığı ve Çarşamba günü Clippers karşılaşmasına yetiştirilmesi için çalışmaların sürdüğü açıklandı.

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TAGS: LeBron James’in rekor serisine sakatlık engeli
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