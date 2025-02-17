LeBron James'in rekor serisine sakatlık engeli
NBA’in efsane isimlerinden LeBron James, 21. kez All-Star kadrosuna seçilmesine rağmen, topuğundaki sakatlık nedeniyle maça çıkamadı.
YAYIN TARİHİ:
17/02/2025
NBA’in efsane isimlerinden LeBron James, 21. kez All-Star kadrosuna seçilmesine rağmen, topuğundaki sakatlık nedeniyle maça çıkamadı.
Rekoru Geliştiremedi
40 yaşındaki süper yıldız, çaylak sezonu hariç 20 yıl üst üste All-Star kadrosunda yer alarak rekorun sahibi olmuştu. Ancak sakatlığı nedeniyle bu seriyi geliştirme fırsatını kaçırdı.
Tedavisine Başlandı
LeBron James'in Los Angeles’ta tedavisine başlandığı ve Çarşamba günü Clippers karşılaşmasına yetiştirilmesi için çalışmaların sürdüğü açıklandı.
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