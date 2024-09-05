LED ışıkla iletilecek internet teknolojisi Li-Fi 100 kat hızlı olacak
Teknoloji dünyasında kablosuz internet bağlantıları, günümüzün en vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi. Ancak Wi-Fi teknolojisi, hız ve veri kapasitesi konusunda yaşanan sınırlamalarla kullanıcıların taleplerine tam anlamıyla cevap veremeyebilir. Tam da bu noktada, geleceğin devrimsel teknolojisi olarak görülen Li-Fi sahneye çıkıyor. LED ışıkları kullanarak 100 kat daha hızlı veri iletimi sunan Li-Fi, Wi-Fi’ın tahtını sallayacak yeni bir alternatif olarak dikkat çekiyor.