LED ışıkla iletilecek internet teknolojisi Li-Fi 100 kat hızlı olacak

Teknoloji dünyasında kablosuz internet bağlantıları, günümüzün en vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi. Ancak Wi-Fi teknolojisi, hız ve veri kapasitesi konusunda yaşanan sınırlamalarla kullanıcıların taleplerine tam anlamıyla cevap veremeyebilir. Tam da bu noktada, geleceğin devrimsel teknolojisi olarak görülen Li-Fi sahneye çıkıyor. LED ışıkları kullanarak 100 kat daha hızlı veri iletimi sunan Li-Fi, Wi-Fi’ın tahtını sallayacak yeni bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

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05/09/2024

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LED ışıkla iletilecek internet teknolojisi Li-Fi 100 kat hızlı olacak

05/09/2024 14:19
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TAGS: LED ışık, internet teknolojisi, Li-Fi
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