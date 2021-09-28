Ledra Palace’ın ilginç hikayesi bu sergide

Leventis Belediye Lefkoşa Müzesi bünyesinde Ledra Palace’ın hikayesi ve ilginç yönlerinin ortaya konacağı bir sergi düzenleniyor.

Ledra Palace: Çizgide Dans isimli sergide Ledra Palace Hotel'in 70 yıl öncesine zamanda yolculuk yapmayı amaçlıyor.

Sergi 31 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Sergiyle ilgili açıklama şöyle:

Kıbrıs'taki modernitenin etkileyici gelişimini ve aynı zamanda adanın çalkantılı yakın tarihini en iyi temsil eden bir bina düşünebilseydik, bu şüphesiz Lefkoşa'daki Ledra Palace Hotel olurdu.

Ledra Palas, şehrin kozmopolitan ve çok kültürlü karakterini somutlaştırıp örneklendirirken, kendi tarihi aynı anda adadaki sosyal ve politik gelişmeleri yansıtır. Misafirler, çalışanlar, mimarlar, sanatçılar, askerler, Birleşmiş Milletler personeli ve diğerleri.

Müzenin Geçici Sergiler Odası'nda, Ledra Palas'da yaşayan veya onunla ilgili kişisel deneyimlere sahip kişilerin sergileri, anıları ve hikayeleri, bir yandan adanın maceralı yakın tarihini anlatırken, diğer yandan Kıbrıs’ın modernitesini gözler önüne seriyor.

Sergi, Ledra Palace tarihini çok sesli ve çok boyutlu bir şekilde 'canlandırmayı' ve bu hikaye aracılığıyla ziyaretçileri Kıbrıs'ın modern olaylarını tartışmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

Buna paralel olarak, Lefkoşa'yı onurlandırmayı ve Kıbrıs'ta moderniteyi göstermeyi hedefliyor. Ledra Palace'ın tarihi başka bir anlatıyı gözler önüne seriyor: modernizmin ve yoğun kozmopolitan bir sosyal hayatın hikayesi. Sözlü roportajlar, özel fotoğraflar ve nesnelerle birlikte bu sürecin başını çekiyor.

Sergi, bir otel olarak Ledra Palace'ın 'altın çağı' ya da ilginç sosyal tarihi ile sınırlı değil, otelin kuruluşundan günümüze kadar uzanan süreci, kişisel, sosyal ve politik her zaman birbiriyle bağlantılı olduğunu kanıtlıyor.

Unutulmamalıdır ki, vakıflar, kuruluşlar ve özel koleksiyonerlerin yanı sıra Ledra Palace'da çalışmış veya yaşamış kişilerden alınan fotoğraf, obje ve çeşitli referans materyalleri ödünç alınmadan sergi gerçekleşemezdi.

CYENS Mükemmeliyet Merkezi tarafından geliştirilen gelişen teknolojiler ve yenilikçi uygulamalar bu sergide önemli bir yere sahip.

BM kışlasına dönüştürülmesi ve Ara Bölge'deki konumu nedeniyle artık kolayca erişilemeyen otelin tarihini hayata geçiriyor.

Teknoloji, yaşlıların hatırlamalarına ve gençlerin 70 yıldan daha uzun bir süre önce lüks Ledra Palace Hotel'in neye benzediğini bilmelerine yardımcı olacak – Sergi, Ledra Palace'ın yaratılmasından bugüne kadar uzanan bir dönemde zamanda yolculuk yapmayi amacliyor.

Serginin küratörlüğünü Loukia Loizou Hadjigavriel, Antigone Heraclidou ve Theopisti Stylianou-Lambert üstlenirken, genel koordinasyonu Leventis Belediye Müzesi Müdürü Demetra Theodotou Anagnostopoulou ve küratör Maria Patsalosavvi organize etti.

Sergiye, Ledra Palace Hotel'e çeşitli açılardan yaklaşan akademisyen ve araştırmacıların sunduğu makale ve fotoğraflardan oluşan zengin bir yayın eşlik ediyor.

Sergi süresince fiziki ve online turlar, sunumlar ve eğitim programları yer alacaktır.

Süre: 1 Haziran – 31 Ekim 2021

Yer: Lefkosa Leventis Belediye Müzesi, Geçici Sergiler Odası,

15-17 Ippokratous Caddesi, Laiki Geitonia, 1011 Lefkosa.

Ziyaret Saatleri: Sali -Pazar, 10.00-16.30

Organizatorler: Lefkosa Leventis Belediye Müzesi, CYENS Centre of Excellence

Sponsorlar:

A. G. Leventis Vakfi

CYENS Mükemmeliyet Merkezi, Avrupa Birliği'nin Ufuk 2020 araştırma ve yenilik programından, no.lu hibe sözleşmesi kapsamında finansman almıştır. 739578; bu proje ayrıca Araştırma, Yenilik ve Dijital Politika Bakan Yardımcısı aracılığıyla Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti'nden fon almıştır.

Destekciler: Ledra Palace Hotel PLC, CyBC, Basın ve Enformasyon Ofisi, Leventis Belediye Lefkoşa Müzesi ve A. G. Leventis Galerisi Dostları Derneği, Lefkoşa Belediyesi, Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi

Detayli Bilgi icin Leventis Belediye Müzesi Facebook sayfasi’ni ziyaret edebilirsiniz.

The Leventis Municipal Museum of Nicosia / Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκ. - Αρχική σελίδα | Facebook

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28/09/2021 13:33