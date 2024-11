Ledra Palace'tan kilolarca et ve kıyma geçirmeye çalışan beş kişiye ceza!

Lefkoşa’da, Ledra Palas Kara Geçiş kapısında polis tarafından yapılan denetimlerde tasarruflarındaki poşetlerde KKTC’ye ithali yasak olan et ve kıyma tespit edilen beş kişiye para cezası kesildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün Güney Kıbrıs’tan gelerek KKTC’ye giriş yapan A.Ş.(K-55), Ö.G.(K-62) ve F.G.T’nın (K-66) tasarruflarındaki poşetlerde yapılan kontrolde KKTC’ye ithali yasak olan toplam 26 kilogram ağırlığında et ile kıyma, G.Y’nin (K-43) tasarrufunda bulunan poşetlerde yapılan kontrolde toplam 21 kilogram ağırlığında et, O.A’nın (E-75) tasarrufunda bulunan poşetlerde yapılan kontrolde ise toplam 11 kilogram ağırlığında et tespit edildi.

Bahse konu şahısların her birine Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkilileri tarafından idari para cezası kesildi.

Polisin soruşturması sürüyor.

03/11/2024 11:35