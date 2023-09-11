Lee Kasırgası hızını yitirerek 3. kategoriye geriledi

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11/09/2023

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Lee Kasırgası hızını yitirerek 3. kategoriye geriledi

 ABD'nin güneydoğu kıyılarında etkisini göstermesi beklenen Lee Kasırgası, hızını kaybederek 5. kategoriden 3. kategori kasırga seviyesine geriledi.

ABD Ulusal Kasırga merkezi verilerine göre, Lee Kasırgası saatte 193 kilometre hızla ABD'nin güneydoğu kıyıları yakınlarına ilerlemeyi sürdürüyor.

Lee, karaya vurmadan önce şiddetini yitirerek 5. kategoriden 3. kategori kasırga seviyesine geldi.

Karaya yakın zamanda vurması beklenmeyen Lee'nin sahil bölgelerinde şiddetli rüzgarlar ve yağışlara neden olacağını belirten yetkililer, bölge halkına önlem almaları çağrısında bulundu.

11/09/2023 13:52
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TAGS: haber, kıbrıs
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