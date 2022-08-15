Lee Sansum: Ben olsaydım Diana ölmezdi

Prenses Diana'nın koruması Lee Sansum: Ben olsaydım Diana ölmezdi

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15/08/2022

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Lee Sansum: Ben olsaydım Diana ölmezdi

Trafik kazasında hayata veda eden Prenses Diana'nın yakın koruması Lee Sansum (60), anılarını anlattığı bir kitap yazdı.

Nicole Kidman, Tom Cruise, Pele, Sylvester Stallone gibi ünlülerin de koruması olan Sansum, "Diana, Paris'te öldüğü gün izindeydim. Ben olsaydım bugün hayatta olurdu" dedi.

'Rambo' lakaplı Sansum, "Kaza anında emniyet kemerlerinin takılı olmadığını öğrenince yıkıldım" dedi.

"Emir bizzat (Diana'nın sevgilisi) Dodi'nin babası Mohamed Fayed'den gelmişti. Ama Dodi kemer takmayı hiç sevmiyordu. Bu nedenle hep ısrar etmek zorunda kalırdım"

15/08/2022 13:01
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TAGS: Lee Sansum, Diana,
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