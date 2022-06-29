Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen Yaratıcı Yazarlık Atölyesi sonucunda hayat bulan sanat ve edebiyat dergisi “Lefkara”, ilk sayısının çıkması nedeniyle düzenlenen gecede tanıtıldı.

"Yerelden evrensele hayatın, sanatın ve edebiyatın tüm renklerine ulaşmayı ve dokunmayı" hedefeyen Lefkara Dergisi'sinin ilk sayısının dosyası ise "Kapı".

Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün akşam Yunus Emre Enstitüsü’nde yer alan tanıtım gecesinde konuşan Genel Yayın yönetmeni Çağatay Özdem derginin gelişimi, içeriği ve önemi ile ilgili bilgiler verdi ve edebiyat ve düşün hayatına yeni bir soluk getirmeyi temenni ettiklerini ifade etti. ASBÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Enver Arpa da projenin paydaşı olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam ise konuşmasında ilklerin öneminden ve özel oluşundan bahsetti. “Bir gencin ilk yazısının yayınlandığı dergiyi eline aldığı anın mutluluğu tarif edilmez. Bizler farklı ilklere şahitlik ediyoruz. Lefkara’nın yüzüncü, iki yüzüncü sayılarını da okuruz inşallah”dedi.

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29/06/2022 12:40