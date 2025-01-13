"Lefkara Nakışının Dansı" sergisi cuma günü açılıyor

Kültür Dairesi himayelerinde, Lefkara nakşının orijinal motifleri ve nakış tekniğinin tanıtılması hedefiyle hazırlanan “Lefkara Nakşının Dansı” sergisi cuma günü açılıyor. İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’ndeki serginin açılışı saat 16.00’da yapılacak.

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Şenay Ekingen ve Lefkara Üreticileri İnisiyatifi tarafından hazırlanan sergi 21 Ocak Salı’ya kadar mesai saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, Kıbrıs kültürünün en bilinen nakış işi olan Lefkara nakşının, orijinal motifleri ve nakış tekniğinin bilinirliğinin artırılması ve yozlaştırılmadan geleceğe taşınmasını istediklerini ifade etti. Zaimağaoğlu, orijinal motifler kullanılarak sergiye özel olarak hazırlanacak işlerin yakından fotoğraf çekilmesinin yasak olacağını da belirtti.

Serginin açılışında Şenay Ekingen’in Lefkara nakşının tarihçesini, orijinal desenlerini ve nakış tekniklerini içeren kitabının da satışının yapılacağını belirten Zaimağaoğlu, Lefkara nakşının yolculuğunu merak edenler için faydalı bir etkinlik olacağını ifade etti.