Lefke Acapulco'da Güç Depoladı

Yeni sezon çalışmalarına yönetimin belirlenmesi sürecinin uzaması nedeniyle geç başlayan Lefke tempo yükselterek güç depoluyor.

Tesislerindeki antrenmanlardan sonra Acapulco Resort Convention Hotel'de beş günlük kamp sürecinde teknik direktör Çağan Çerkez yönetiminde yoğun tempoda çalışan Lefke'de yerli transferlerin tamamlandığı, yabancı kontenjanı için arayışların sürdüğü açıklandı. Bugün tamamlanacak kampın ardından menekşe beyazlılar ligin başlamasına kadar taktik ağırlıklı çalışacak.