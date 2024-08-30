Lefke Acapulco'da Güç Depoladı

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30/08/2024

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Lefke Acapulco'da Güç Depoladı

 

Yeni sezon çalışmalarına yönetimin belirlenmesi sürecinin uzaması nedeniyle geç başlayan Lefke tempo yükselterek güç depoluyor.

Tesislerindeki antrenmanlardan sonra Acapulco Resort Convention Hotel'de beş günlük kamp sürecinde teknik direktör Çağan Çerkez yönetiminde yoğun tempoda çalışan Lefke'de yerli transferlerin tamamlandığı, yabancı kontenjanı için arayışların sürdüğü açıklandı. Bugün tamamlanacak kampın ardından menekşe beyazlılar ligin başlamasına kadar taktik ağırlıklı çalışacak.

 

 

30/08/2024 11:33
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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Barış Alper Yılmaz'a şaşırtan talip: Yönetim 30 milyon euroda diretmeyecek

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Galatasaray'da geçen sezona damga vuran isimlerden olan Barış Alper Yılmaz'a sürpriz bir talip çıktı. Daha önce adı Liverpool ve Brighton gibi Premier Lig ekipleriyle anılan milli futbolcu için Yunan ekibi Olympiakos devrede. Transfer döneminin başında Barış Alper Yılmaz için kapıyı 30 milyon eurodan açan yönetimin bu kez futbolcunun istemesi durumunda transfere izin vereceği iddia edildi.

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