Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, Oryantasyon Günü düzenledi

LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi, programlarına kayıtlı mevcut ve yeni kayıt öğrencilerine yönelik oryantasyon günü düzenledi. “İletişim’deyiz” temasıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında üniversite ve fakülte hakkında genel bilgiler verildi.

Fakülte öğretim elemanları ile fakülte programlarına kayıtlı tüm öğrencilerin katıldığı “İletişim’deyiz” etkinliği kapsamında; Fakülte Fuayesinde öğrenci çalışmalarından oluşan bir de sergi açılışı gerçekleştirildi.

İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin geçen akademik yılda yaptıkları çalışmalardan oluşan serginin açılışını gerçekleştiren İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Asude Tunca, çalışmaların ders sınırları içerisinde kalmayıp tüm fakülte öğrencileriyle paylaşılmasının, öğrenci gelişimlerini görme ve yeni çalışmalara potansiyel oluşturmadaki önemine değindi.

Sergi açılışının ardından LAÜ Sinema Salonu’nda devam eden “İletişim’deyiz” etkinliğinde Tunca sözlerine şöyle devam etti; “Küreselleşen dünyada iletişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişimlere bağlı olarak sektörün ihtiyaçları doğrultusunda mezunlar verebilmek, sizlerin dünyanın her yerinde tercih edilen iletişim profesyonelleri olabilmenizi sağlamak için güncellenmek gerekiyor”.

LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi’nce gerçekleştirilen ve tüm fakülte öğretim elemanlarının katılımıyla gerçekleşen “İletişim’deyiz” etkinliği verilen kokteyl ile son buldu.